ინდოეთმა რუსეთს უვიზო მიმოსვლაზე უარი უთხრა
პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ ლობირებულ შეთანხმებაზე მუშაობა, რომელიც ტურისტული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლას ითვალისწინებდა, შეჩერებულია, განუცხადა TASS-ს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ალექსეი კლიმოვმა.
რუსეთსა და ინდოეთს შორის უვიზო რეჟიმის შესახებ 2010-იანი წლების ბოლოდან მიმდინარე მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა.
პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ ლობირებულ შეთანხმებაზე მუშაობა, რომელიც ტურისტული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლას ითვალისწინებდა, შეჩერებულია, განუცხადა TASS-ს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ალექსეი კლიმოვმა.
„ასეთი შეთანხმების შემუშავება თავდაპირველად რთული ამოცანა იყო, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს ინდოელ პარტნიორებს ადრე არ ჰქონდათ დადებული საერთაშორისო შეთანხმებები მოქალაქეებისთვის უვიზო ჯგუფური მიმოსვლის შესახებ“, - განმარტა დიპლომატმა.
ვლადიმერ პუტინმა რუსეთსა და ინდოეთს შორის ვიზების გაუქმების შესაძლებლობა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდისთან 2019 წელს განიხილა. უკრაინასთან ომის დაწყების შემდეგ, როდესაც ინდოეთი რუსული ნავთობის მთავარი მყიდველი გახდა და დასავლეთის ქვეყნებმა რუსებისთვის სავიზო შეზღუდვები დააწესეს, პუტინმა მოდის მოუწოდა, გაეძლიერებინა ძალისხმევა ამ საკითხთან დაკავშირებით. 2023 წელს რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ ინდოეთს წარუდგინა წინადადება ასეთი მექანიზმის ამოქმედების შესახებ, ჩინეთისა და ირანის მსგავსი მექანიზმების მსგავსი. სამინისტროს ხელმძღვანელმა, მაქსიმ რეშეტნიკოვმა, იმ დროს განაცხადა, რომ ამ საკითხზე დიპლომატიური არხებით „მუშაობა“ მიმდინარეობდა.
2025 წლის დეკემბრის დასაწყისში, რუსეთის პრეზიდენტის ინდოეთში ვიზიტის შემდეგ, მოდის განცხადებით, მალე დაიწყებოდა ორი ქვეყნის ტურისტული ჯგუფებისთვის 30 დღემდე ვიზიტის უვიზო რეჟიმის დამყარების პროცესი. თვის ბოლოს, რუსეთში ინდოეთის ელჩმა, ვინაი კუმარმა, განაცხადა, რომ „ლოჯისტიკასთან და სისტემაში ცვლილებებთან დაკავშირებული მზადება უკვე მიმდინარეობს“.
2026 წლის გაზაფხულზე ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვი იმედოვნებდა, რომ სამიდან 50 კაციან ტურისტულ ჯგუფებს 21 დღემდე ვიზიტის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებას მიაწერდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ პროცესი „ისეთი სისწრაფით არ მიიწევდა წინ, როგორც სასურველი იყო“, და შეფერხება ინდოეთში უწყებათაშორისი კომპლექსური დამტკიცებებით დაასრულა.
რუსებისთვის ერთჯერადი შესვლის დოკუმენტის ინდოეთის ვიზა 3,465 რუბლი ღირს, ორმაგი შესვლის ვიზა 7,492 რუბლი, ხოლო მრავალჯერადი შესვლის ვიზა 9,909 რუბლი. 30 დღემდე მოქმედების ელექტრონული ვიზა უფასოა.
გასულ წელს ინდოეთსა და რუსეთს შორის ტურისტულმა ნაკადმა 143,000 ვიზიტს მიაღწია, რაც 15%-ით მეტია 2024 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. 2026 წლის პირველ ნახევარში ვიზიტების მოცულობა 8%-ით გაიზარდა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ცნობით, სექტემბერში რუსეთს 25,000-ზე მეტი ინდოელი ტურისტი ეწვია.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…