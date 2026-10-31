პარლამენტი
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო · 1 ნოემბერი, 01:06

ინდოეთმა რუსეთს უვიზო მიმოსვლაზე უარი უთხრა

პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ ლობირებულ შეთანხმებაზე მუშაობა, რომელიც ტურისტული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლას ითვალისწინებდა, შეჩერებულია, განუცხადა TASS-ს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ალექსეი კლიმოვმა.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ინდოეთმა რუსეთს უვიზო მიმოსვლაზე უარი უთხრა
ინდოეთმა რუსეთს უვიზო მიმოსვლაზე უარი უთხრაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

მსოფლიო ·
ფინეთის პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირს შესთავაზებს, შეწყდეს რუსებისთვის ტურისტული ვიზების გაცემაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: მსოფლიო