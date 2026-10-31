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საზოგადოება · 1 ნოემბერი, 00:48

რა ქონებას ფლობს გოგიტა თოდრაძე: რამდენიმე საცხოვრებელი ბინა თბილისში, მიწის ნაკვეთები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სასტუმრო ნომერი ბათუმში და 132 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი ...

რამდენიმე საცხოვრებელი ბინა თბილისში, მიწის ნაკვეთები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სასტუმრო ნომერი ბათუმში და 132 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი - ეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის გოგიტა თოდრაძის ქონებრივი დეკლარაციის მონაცემებია.

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რა ქონებას ფლობს გოგიტა თოდრაძე: რამდენიმე საცხოვრებელი ბინა თბილისში, მიწის ნაკვეთები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სასტუმრო ნომერი ბათუმში და 132 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი ...
რა ქონებას ფლობს გოგიტა თოდრაძე: რამდენიმე საცხოვრებელი ბინა თბილისში, მიწის ნაკვეთები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სასტუმრო ნომერი ბათუმში და 132 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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