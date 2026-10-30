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მსოფლიო · 31 ოქტომბერი, 01:20

კაბადოკიაში კლდე ჩამოიშალა და ტურისტები მოიყოლა (ვიდეო)

თურქეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ტურისტულ რეგიონში, კაბადოკიაში, კლდის ჩამოშლის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ერთი კი დაშავდა. შემთხვევა 29 ოქტომბერს, ნევშეჰირის პროვინციაში, გიორემეს დასახლებაში, გიორემეს ღია ცის ქვეშ, მუზეუმის შესასვლელთან მოხდა.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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