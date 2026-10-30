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საზოგადოება · 31 ოქტომბერი, 01:10

ნანუკა ჟორჟოლიანი: ბათუმელი ბიჭის სიცოცხლე, ხალხმა გადაარჩინა გუშინ წინ. უცნობმა ადამიანებმა საკუთარი ჯიბეები გამოფხიკეს, 60 თეთრი, ლარი, 5 ლარი ...

ნანუკა ჟორჟოლიანი: არ ვიცი რა შინაარსის კონკურსი იყო, “გამომყევი აჭარაში” , მაგრამ მისმა გამარჯვებულმა 150 ათასი ლარი მიიღო ბიუჯეტიდან. აჭარაშივე საკონსტიტუციო სასამართლო, საკუთარ დაბადების დღეზე, მხოლოდ კონფერენციის ტრანსლაციაში გადაიხდის 32 ათას ლარს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ნანუკა ჟორჟოლიანი: ბათუმელი ბიჭის სიცოცხლე, ხალხმა გადაარჩინა გუშინ წინ. უცნობმა ადამიანებმა საკუთარი ჯიბეები გამოფხიკეს, 60 თეთრი, ლარი, 5 ლარი ...
ნანუკა ჟორჟოლიანი: ბათუმელი ბიჭის სიცოცხლე, ხალხმა გადაარჩინა გუშინ წინ. უცნობმა ადამიანებმა საკუთარი ჯიბეები გამოფხიკეს, 60 თეთრი, ლარი, 5 ლარი ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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