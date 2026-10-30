ნანუკა ჟორჟოლიანი: ბათუმელი ბიჭის სიცოცხლე, ხალხმა გადაარჩინა გუშინ წინ. უცნობმა ადამიანებმა საკუთარი ჯიბეები გამოფხიკეს, 60 თეთრი, ლარი, 5 ლარი ...
ნანუკა ჟორჟოლიანი: არ ვიცი რა შინაარსის კონკურსი იყო, “გამომყევი აჭარაში” , მაგრამ მისმა გამარჯვებულმა 150 ათასი ლარი მიიღო ბიუჯეტიდან. აჭარაშივე საკონსტიტუციო სასამართლო, საკუთარ დაბადების დღეზე, მხოლოდ კონფერენციის ტრანსლაციაში გადაიხდის 32 ათას ლარს.
ნანუკა ჟორჟოლიანი:
არ ვიცი რა შინაარსის კონკურსი იყო, “გამომყევი აჭარაში” , მაგრამ მისმა გამარჯვებულმა 150 ათასი ლარი მიიღო ბიუჯეტიდან.
აჭარაშივე საკონსტიტუციო სასამართლო, საკუთარ დაბადების დღეზე, მხოლოდ კონფერენციის ტრანსლაციაში გადაიხდის 32 ათას ლარს.
ათობით ათას ლარს თარჯიმნებში და სხვა ხარჯებში და რატომ გიყვებით ამ ამბებს, ბათუმელი ბიჭის სიცოცხლე, ხალხმა გადაარჩინა გუშინ წინ.
უცნობმა ადამიანებმა საკუთარი ჯიბეები გამოფხიკეს, 60 თეთრი, ლარი, 5 ლარი და მისცეს რამაზის დაუფიქრებლად.
რა უსამართლოა ეს ყველაფერი.
ცნობისათვის, 2026 წლის კონკურსში, რომელიც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა მეოთხედ გამოაცხადა, ოთხი ადგილისთვის საპრიზო ფონდი 300 000 ლარი იყო.
გუგა გიორგობიანი, – რომლის ვიდეოებმაც 162 მილიონ ნახვაზე მეტი დააგროვა – ბიუჯეტიდან ჯილდოდ მიიღებს 150 000 ლარს (გადასახადების ჩათვლით).
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