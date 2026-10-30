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საზოგადოება · 31 ოქტომბერი, 00:19

ნუკა არველაძე: რომელი ერთი არ გააკეთეთ მდინარაძე-კობახიძის შემადგენლობამ?

ნუკა არველაძე: კორუფცია არის ბოროტმოქმედება ან არაკეთილსინდისიერი ქმედება, რომელსაც სჩადის ძალაუფლების მქონე პირი საკუთარი თავისთვის ან სხვებისთვის უკანონო სარგებლის მისაღებად. ყველაზე ფართოდ აღიარებული და ზუსტი საერთაშორისო განმარტებით -კორუფცია არის მინდობილი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება პირადი სარგებლისთვის.

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ნუკა არველაძე: რომელი ერთი არ გააკეთეთ მდინარაძე-კობახიძის შემადგენლობამ?
ნუკა არველაძე: რომელი ერთი არ გააკეთეთ მდინარაძე-კობახიძის შემადგენლობამ?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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„რომ არა ბიძინა ივანიშვილი და მისი სიმტკიცე, თქვენი უნიათობის, ჩათლახობისა და უპასუხისმგებლობის გამო ამ ქვეყანას დიდი ხანია თავზე ჩამოგვაქცევდნენ!“ – ნუკა არველაძეწაიკითხე

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