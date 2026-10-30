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პოლიტიკა · 30 ოქტომბერი, 19:20

ზაზა ბიბილაშვილი: ისიც დააყოლა, "ჩვენ" ვკრძალავთო. სასამართლოს რომ "ჩვენად" მოიაზრებს, ეგ პრობლემა არაა, მაგაზე რევაზ ნადარაია იტყვის...

ზაზა ბიბილაშვილი: ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურებია ALDE-ს განცხადებას - როდესაც ასეთ პოლიტიკურ სუბიექტს ["კოლექტიურ ნაცმოძრაობას"] ესარჩლებიან ქვეყნის გარედან, ეს მეტყველებს თავისთავად იმ მხარეზე, რომელიც არის ამ გამოსარჩლების ავტორიო. ანუ ALDE ოპოზიციის მხარეაო.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ზაზა ბიბილაშვილი: ისიც დააყოლა, "ჩვენ" ვკრძალავთო. სასამართლოს რომ "ჩვენად" მოიაზრებს, ეგ პრობლემა არაა, მაგაზე რევაზ ნადარაია იტყვის...
ზაზა ბიბილაშვილი: ისიც დააყოლა, "ჩვენ" ვკრძალავთო. სასამართლოს რომ "ჩვენად" მოიაზრებს, ეგ პრობლემა არაა, მაგაზე რევაზ ნადარაია იტყვის...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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POSTV+1 წყარო
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