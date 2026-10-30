ზაზა ბიბილაშვილი: ისიც დააყოლა, "ჩვენ" ვკრძალავთო. სასამართლოს რომ "ჩვენად" მოიაზრებს, ეგ პრობლემა არაა, მაგაზე რევაზ ნადარაია იტყვის...
ზაზა ბიბილაშვილი: ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურებია ALDE-ს განცხადებას - როდესაც ასეთ პოლიტიკურ სუბიექტს ["კოლექტიურ ნაცმოძრაობას"] ესარჩლებიან ქვეყნის გარედან, ეს მეტყველებს თავისთავად იმ მხარეზე, რომელიც არის ამ გამოსარჩლების ავტორიო. ანუ ALDE ოპოზიციის მხარეაო.
პოლიტიკურ ფონდ „ჭავჭავაძის ცენტრის“ დამფუძნებელი, ზაზა ბიბილაშვილი:
რაკლი კობახიძე გამოეხმაურებია ALDE-ს განცხადებას - როდესაც ასეთ პოლიტიკურ სუბიექტს ["კოლექტიურ ნაცმოძრაობას"] ესარჩლებიან ქვეყნის გარედან, ეს მეტყველებს თავისთავად იმ მხარეზე, რომელიც არის ამ გამოსარჩლების ავტორიო. ანუ ALDE ოპოზიციის მხარეაო.
ანუ ადასტურებს, რომ როცა რუსის მაღალჩინოსნები და პროპაგანდისტები (ლავროვი, ზახაროვა, პესკოვი, სიმონიანი) ესარჩლებიან და აქებენ "ოცნებას", ეს "მეტყველებს თავისთავად იმ მხარეზე, რომელიც არის" ოკუპანტი. ანუ რუსეთის აგენტურა კრძალავს ევროპის "აგენტურას" (სინამდვილეში - ქართულ პოლიტიკურ კლასს).
პ.ს. ისიც დააყოლა, "ჩვენ" ვკრძალავთო. სასამართლოს რომ "ჩვენად" მოიაზრებს, ეგ პრობლემა არაა, მაგაზე რევაზ ნადარაია იტყვის, "პოლიტიკოსის მიერ სასამართლოს გარეთ გაკეთებული განცხადებაა", ჩვენ არ გვეხებაო
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