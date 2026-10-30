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მსოფლიო · 30 ოქტომბერი, 17:09

რობ იეტენი: პუტინმა უნდა გაიაზროს, რომ ამ ომს აგებს. ის ომს აგებს ბრძოლის ველზე, სადაც რუსეთი დიდ დანაკარგებს განიცდის

"...თუმცა, ომს იმიტომაც აგებს, რომ მისი ეკონომიკა ინგრევა," – განაცხადა ნიდერლანდების პრემიერმინისტრმა, რობ იეტენმა ჰააგაში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე

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რობ იეტენი: პუტინმა უნდა გაიაზროს, რომ ამ ომს აგებს. ის ომს აგებს ბრძოლის ველზე, სადაც რუსეთი დიდ დანაკარგებს განიცდის
რობ იეტენი: პუტინმა უნდა გაიაზროს, რომ ამ ომს აგებს. ის ომს აგებს ბრძოლის ველზე, სადაც რუსეთი დიდ დანაკარგებს განიცდისNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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