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პოლიტიკა · 30 ოქტომბერი, 02:16

ანა წითლიძე: ადეიშვილი ერთხელ მყავს ნანახი... ამავე სასამართლოს მოსამართლე, ვასილ როინიშვილი, წლების განმავლობაში, ზურაბ ადეიშვილის საკადრო დასაყრდენი იყო (ვიდეო)

ანა წითლიძე: აქ იბადება კითხვა - როგორ შეიძლება არსებობდეს სამართლებრივი ლოგიკა იმაში, რომ ადამიანს, რომელსაც ერთხელ მყავს ნანახი ზურაბ ადეიშვილი მისი ნამოქმედარის გამო, ამიკრძალო მე პოლიტიკური საქმიანობა და აკრძალოთ პარტია და იმავე მინისტრის უშუალო საკადრო დასაყრდენი და შემსრულებელი, ამავე დარბაზში იჯდეს და კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებას ახორციელებდეს?!

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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