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საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 00:18

ქეთი მოლაშვილი: 18 მილიონი დაგვიჯდა წნორელებს სასმელი წყლის გაკეთება და დღეს გვითხრეს ტექნიკური წყალია და აღარ დალიოთო

ქეთი მოლაშვილი: ასობით ბავშვი, ათასობით მოქალაქე გაიმეტეს იმისთვის, რომ უვარგისი წყალი ასვეს ეს თვეები?! უბრალოდ ამიხსენით რა ხდება, თან ეს მაშინ, როცა 18.5 მლნ დაჯდა ეს წყალი და 'მაღალი ხარისხის' წყალი იქნებაო ყველა შეხვედრაზე ამას ამბობდნენ.

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ქეთი მოლაშვილი: 18 მილიონი დაგვიჯდა წნორელებს სასმელი წყლის გაკეთება და დღეს გვითხრეს ტექნიკური წყალია და აღარ დალიოთო
ქეთი მოლაშვილი: 18 მილიონი დაგვიჯდა წნორელებს სასმელი წყლის გაკეთება და დღეს გვითხრეს ტექნიკური წყალია და აღარ დალიოთოNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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