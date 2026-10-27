ქეთი მოლაშვილი: 18 მილიონი დაგვიჯდა წნორელებს სასმელი წყლის გაკეთება და დღეს გვითხრეს ტექნიკური წყალია და აღარ დალიოთო
ქეთი მოლაშვილი: ასობით ბავშვი, ათასობით მოქალაქე გაიმეტეს იმისთვის, რომ უვარგისი წყალი ასვეს ეს თვეები?! უბრალოდ ამიხსენით რა ხდება, თან ეს მაშინ, როცა 18.5 მლნ დაჯდა ეს წყალი და 'მაღალი ხარისხის' წყალი იქნებაო ყველა შეხვედრაზე ამას ამბობდნენ.
სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი მოლაშვილი:
18 მილიონი დაგვიჯდა წნორელებს სასმელი წყლის გაკეთება და დღეს გვითხრეს ტექნიკური წყალია და აღარ დალიოთო
წნორი ერთი პატარა ქალაქია, 4 400 მაცხოვრებლით ♡
18 მლნ დახარჯეს და აღარ დალიოთო
ამ ფოტოზე დააკვირდით თარიღს, 2015 წელია და "მაღალი ხარისხის" წყალს გვპირდებიან...
2 თვის წინ, ამბად მითხრეს, წნორის წყალმომარაგებაში ვინც მუშაობს,
ისინი ამბობენ, წყალი იმდენად აღარ იფილტრება და იმდენად აღარ ვარგა, ჩვენაო სახლში ამ წყალს აღარ ვსვამთო...
შევეცადე ყველა ჯგუფში დამეწერა,
ყველასთვის მეთქვა,
რომ აღარ დაელიათ და ბოლო 2 კვირაა,
აღარ ვსვამ,
ასე 1 კვირის წინ,
ისეთი ქლორის სუნი ასდიოდა წყალს,
აი სასმელ წყალს რომ ქლორავენ იმის კი არა,
აუზებში საშინელი სუნი რომ გვეცემა ხოლმე ცხვირში, იმის...
ხალხო, მეც კი მოვერიდე საჯარო პოსტის დაწერას,
მეთქი ამას როგორ იკადრებენ რომ თუ გამოუსადეგარია, ხალხი არ გააფრთხილონ,
ეტყობა კარგად აღარ იფილტრება ან რამე
და დღეს გამოაცხადეს,
ტექნიკური წყალია და აღარ დალიოთო!
თურმე იკადრეს..
ასობით ბავშვი, ათასობით მოქალაქე გაიმეტეს იმისთვის, რომ უვარგისი წყალი ასვეს ეს თვეები?! უბრალოდ ამიხსენით რა ხდება, თან ეს მაშინ, როცა 18.5 მლნ დაჯდა ეს წყალი და 'მაღალი ხარისხის' წყალი იქნებაო ყველა შეხვედრაზე ამას ამბობდნენ.
შეგახსენებთ:
2014 წელს, mgf-მა
8 318605,92 ლარი გამოყო წნორის წყალმომარაგებისთვის და 2016 წელს, ონკანებში წყალი გექნებათო, 2 წლიანი პროგრამა იყო
2016 წელს გვითხრეს, 2018 წელს გექნებათო
2017 წელს ათხარეს-დათხარეს და დაგვტოვეს ხახამშრალები
2018 წელს რაღაც მოხდა, კაი ჰო, გეტყვით, არჩევნები იყო და ახლიდან დაგვპირდნენ წყალს, ოღონდ ეს 8 მილიონი არ ჰყოფნისო ანუ ამ 8 მილიონს, ახალი 5,345,609.02 დაემატა
2019 წელს, წლის ბოლოს დავასრულებთო, ეს ბოლო სამუშაოები დაგვრჩაო და 4 846 157 ლარი დააყოლეს ზედ ♡
2019 წლის ბოლო რომ მოვიდა, სამუშაოებმა თებერვალში გადაიწიაო
2020 წლის თებერვალი რომ მოვიდა, მაისის დასაწყისში წყალი გექნებათო, არ მოვიდა,
ბოლოს აღარავის სჯეროდა და საარჩევნოდ მოიყვანეს, აგერ დღეს კი გვითხრეს, ტექნიკური წყალია კაცოო
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, 2014 წლიდან ჩაგიყრით თქვენს პოსტებს რას წერდით ამ წყალზე და ნება იბოძეთ და უსწრაფესად მოაგვარეთ ეს ამბავი!
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი/Municipality of Sighnaghi სირცხვილი თქვენ, მოსახლეობა რომ არ გააფრთხილეთ და დუმილი ამჯობინეთ!
ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze აესე რუსიც კი არ ექცეოდა ქართველს,
იმპერიის დროს, დაპყრობილი რომ ვყავდით და გამოუსადეგარ წყალს არ ასმევდა!
18 მლნ დაჯდა,
18 მილიონი!
ახლა ხალხს გააჩუმებენ, რა გვექნა ასე მოხდაო,
ბიჭო რა უნდა გექნა და რას ქვია ასე მოხდა, შენი თანამშრომლები ბოლო თვეებია სახლში წყალს რომ არ სვამენ,
მოსახლეობამ რა დააშავა?!
ან რას ქვია ასე მოხდა?!
უპასუხისმგებლობის პიკი!
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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