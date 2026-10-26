საზოგადოება · 26 ოქტომბერი, 17:06
გიორგი გიგაშვილი: ჰიმნი! საქართველო გაიმარჯვებს! (ვიდეო)
გიორგი გიგაშვილი: ჰიმნი! საქართველო გაიმარჯვებს! ქართველმა ხალხმა უნდა გავიმარჯვოთ! ❤️ ვიდეოსთვის მადლობა დავით გერსამიას!
კლასიკურ მუსიკაში დამკვიდრება გიორგი გიგაშვილმა რამდენიმე საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვების შემდეგ შეძლო. ნიჭიერმა პიანისტმა მიღწევების გრძელი სია დააგროვა: ნიუ–იორკის კარნეგი ჰოლის გადაჭედილ დარბაზში გამოსვლა; 2023 წელს, თელ–ავივში, არტურ რუბინშტეინის სახელობის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე დიდი წარმატება რეზიდენტ–არტისტის ჯილდოს მოპოვება; 2024 წლის შემოდგომაზე ასევე „ბეთჰოვენფესტზე“, გერმანიაში კონცერტები ა მრავალი სხვა.
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რუსთავი 2+1 წყარო
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