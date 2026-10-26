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საზოგადოება · 26 ოქტომბერი, 17:06

გიორგი გიგაშვილი: ჰიმნი! საქართველო გაიმარჯვებს! (ვიდეო)

გიორგი გიგაშვილი: ჰიმნი! საქართველო გაიმარჯვებს! ქართველმა ხალხმა უნდა გავიმარჯვოთ! ❤️ ვიდეოსთვის მადლობა დავით გერსამიას!

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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