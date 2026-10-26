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საზოგადოება · 26 ოქტომბერი, 14:34

"დედაჩემს, თავის შვილებზე არ ულოცია იმდენი, რამდენიც ძმებზე, მთელი თავისი ცხოვრება გია და ირაკლია, მათზე ამოსდის მზე და მთვარე…"

გიას ამბავი სოც. ქსელით გავიგე. ეს ცალკე აღებული დიდი სისასტიკეა, მე თუ მკითხავთ, მაგრამ ამაზე სხვა დროს…ხან მუხლებზე ვეგდე, ხარ უაზროდ ვეჭიდებოდი სხვადასხვა საგნებს შოკისგან. გულგაგლეჯილი ვურეკავ დედას, არ იღებს.. ვრეკავ სამსახურში, თურმე რომ არ იცის…

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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"დედაჩემს, თავის შვილებზე არ ულოცია იმდენი, რამდენიც ძმებზე, მთელი თავისი ცხოვრება გია და ირაკლია, მათზე ამოსდის მზე და მთვარე…"
"დედაჩემს, თავის შვილებზე არ ულოცია იმდენი, რამდენიც ძმებზე, მთელი თავისი ცხოვრება გია და ირაკლია, მათზე ამოსდის მზე და მთვარე…"NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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