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მსოფლიო · 26 ოქტომბერი, 01:32

საბა ბრაჭველი: ზორან ჯინჯიჩის ქვეყანა დღეს მშვიდად, თავისუფლად ამოისუნთქებს

ეს არ მომხდარა რამდენიმე დღეში, კვირასა ან თვეში. ეს მოიტანა წლების განმავლობაში, პირდაპირი მნიშვნელობით გაყინულ თოვლში, ტალახსა და წკვარამში სიარულმა და არგაჩერებამ. და ბევრმა მტკივნეულმა, მაგრამ სწორმა არჩევანმა. კიდევ ერთხელ შეიძლება იმის თქმა, რომ ყველა ქვეყანას საკუთარი სახასიათო პრობლემა და საკუთარი სახასიათო გამოსავალი აქვს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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საბა ბრაჭველი: ზორან ჯინჯიჩის ქვეყანა დღეს მშვიდად, თავისუფლად ამოისუნთქებს
საბა ბრაჭველი: ზორან ჯინჯიჩის ქვეყანა დღეს მშვიდად, თავისუფლად ამოისუნთქებსNEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური“როგორ შეძლეს ეს სერბეთში სტუდენტებმა” – საბა ბრაჭველი
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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