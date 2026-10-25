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საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 16:33

ლიკა ზაკაშვილი: დღეს სერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებია. ვნახოთ, რა მოხდება

2026 წლის 15 სექტემბერს საარჩევნო კომისიამ ოფიციალურად დაარეგისტრირა საპროტესტო მოძრაობა „სტუდენტური სია – სტუდენტები იმარჯვებენ“ სტუდენტების გადაწყვეტილებით სია დარგის ექსპერტებით, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებით, სამოქალაქო აქტივისტებითა და ექიმებით დაკომპლექტდა. სიის სათავეშია ნოვი-სადის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის პროფესორი, ცნობილი კარდიოლოგი ილია სრდანოვიჩი. ვნახოთ, რა მოხდება.

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ლიკა ზაკაშვილი: დღეს სერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებია. ვნახოთ, რა მოხდება
ლიკა ზაკაშვილი: დღეს სერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებია. ვნახოთ, რა მოხდებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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