საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 11:55
„საქართველო, მიყვარხარ“ - დავით ლომიძის შთამბეჭდავი გამოსვლა საბავშვო ევროვიზიის სცენაზე (ვიდეო)
2026 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე, ფინალურ შოუზე მაყურებლის წინაშე საქართველოს წარმომადგენელი დავით ლომიძე მეთხუთმეტე ნომრად წარდგა. საქართველოს წარმომადგენელმა საკონკურსო სიმღერა –„მზე სახურავებზე“ შეასრულა.
სიმღერა გიგა კუხიანიძემ დაწერა, ტექსტზე კი ირინა სანიკიძემ იმუშავა. საკონკურსო სიმღერაზე მუსიკალური კლიპი ზაზა ორაშვილმა გადაიღო, მხატვრობაზე – შაკო პოპიაშვილმა, ხოლო კოსტიუმებზე იზა ნადარეიშვილმა იმუშავეს. მუსიკალურ რგოლში ქორეოგრაფია გიორგი ტორიაშვილს ეკუთვნის. მუსიკალური კლიპის გადაღება აჭარაში მიმდინარეობდა.
საბავშვო ევროვიზია 2026 მალტაში იმართება. კონკურსში ევროპის 16 ქვეყანა მონაწილეობს.
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