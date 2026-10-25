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საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 11:55

„საქართველო, მიყვარხარ“ - დავით ლომიძის შთამბეჭდავი გამოსვლა საბავშვო ევროვიზიის სცენაზე (ვიდეო)

2026 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე, ფინალურ შოუზე მაყურებლის წინაშე საქართველოს წარმომადგენელი დავით ლომიძე მეთხუთმეტე ნომრად წარდგა. საქართველოს წარმომადგენელმა საკონკურსო სიმღერა –„მზე სახურავებზე“ შეასრულა.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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