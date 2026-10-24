ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 00:05

ლაშა წიკლაური: ყველას ესე დაამახსოვრა თავი - როგორც მაგარმა ფეხბურთელმა და ძალიან კარგმა ადამიანმა . . .

ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა, მე კი გაზეთში ვმუშაობდი და მისი საარჩევნო პროგრამის შესახებ მინდოდა სტატიის დაწერა. დავურეკე და ვკითხე, როგორ შეიძლებოდა გავცნობოდი მის პროგრამას. ამობეჭდილი მაქვსო და შემიძლია მოგაწოდოო - კარგით, სადაც მეტყვით, მოვალ და გამოგართმევთ მეთქი . . .

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ლაშა წიკლაური: ყველას ესე დაამახსოვრა თავი - როგორც მაგარმა ფეხბურთელმა და ძალიან კარგმა ადამიანმა . . .
ლაშა წიკლაური: ყველას ესე დაამახსოვრა თავი - როგორც მაგარმა ფეხბურთელმა და ძალიან კარგმა ადამიანმა . . .NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დღეებს საქართველო პირველად მასპინძლობსწაიკითხე

უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: საზოგადოება