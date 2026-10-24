გიორგი ნემსაძე უკანასკნელ გზაზე ტაშით გააცილეს (ვიდეო)
საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისა და თბილისის „დინამოს“ ყოფილი კაპიტანი, გიორგი ნემსაძე, 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გიორგი ნემსაძე საქართველოს ნაკრებში 1992-2004 წლებში თამაშობდა და ამ პერიოდის განმავლობაში 69 მატჩში აქვს მონაწილეობა მიღებული. რაც შეეხება საკლუბო კარიერას, ის 1988-1991 და 1993-1995 წლებში თბილისის „დინამოს“ ღირსებას იცავდა.
საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებისა და თბილისის „დინამოს“ ყოფილი კაპიტანი, გიორგი ნემსაძე, 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გიორგი ნემსაძე საქართველოს ნაკრებში 1992-2004 წლებში თამაშობდა და ამ პერიოდის განმავლობაში 69 მატჩში აქვს მონაწილეობა მიღებული. რაც შეეხება საკლუბო კარიერას, ის 1988-1991 და 1993-1995 წლებში თბილისის „დინამოს“ ღირსებას იცავდა
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს
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