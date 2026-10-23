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პოლიტიკა · 24 ოქტომბერი, 00:42

ქეთევან ერემაძე: ოპოზიციური პარტიების გაუქმებაზე სარჩელის დაკმაყოფილება ნიშნავს დიქტატურის დაკანონებას

ამ სარჩელის დაკმაყოფილება არა მხოლოდ პოლიტიკური პლურალიზმის გაუქმებაა, არამედ ნიშნავს დიქტატურის დაკანონებას. პოლიტიკური პლურალიზმის არარსებობა, ერთპარტიული სისტემა არის არა თუ დიქტატურის მაპროვოცირებელი ან ხელის შემწყობი, არამედ გარდაუვლად გამომწვევი.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ქეთევან ერემაძე: ოპოზიციური პარტიების გაუქმებაზე სარჩელის დაკმაყოფილება ნიშნავს დიქტატურის დაკანონებას
ქეთევან ერემაძე: ოპოზიციური პარტიების გაუქმებაზე სარჩელის დაკმაყოფილება ნიშნავს დიქტატურის დაკანონებასNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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