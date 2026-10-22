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მსოფლიო · 23 ოქტომბერი, 02:05

ოპოზიციის მასშტაბური მიტინგი სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში (ვიდეო)

არჩევნები 25 ოქტომბერს ჩატარდება, სადაც მმართველი კოალიცია, პროგრესის პარტიით სათავეში, რომელსაც ალექსანდრე ვუჩიჩი ხელმძღვანელობს, შეეცდება იგი პრემიერის პოსტზე გაიყვანოს.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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