მსოფლიო · 23 ოქტომბერი, 02:05
ოპოზიციის მასშტაბური მიტინგი სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში (ვიდეო)
არჩევნები 25 ოქტომბერს ჩატარდება, სადაც მმართველი კოალიცია, პროგრესის პარტიით სათავეში, რომელსაც ალექსანდრე ვუჩიჩი ხელმძღვანელობს, შეეცდება იგი პრემიერის პოსტზე გაიყვანოს.
ათასობით ადამიანი მოძრაობა "სტუდენტური სიის" ფინალურ დემონსტრაციაზეა გასული, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ.
არჩევნები 25 ოქტომბერს ჩატარდება, სადაც მმართველი კოალიცია, პროგრესის პარტიით სათავეში, რომელსაც ალექსანდრე ვუჩიჩი ხელმძღვანელობს, შეეცდება იგი პრემიერის პოსტზე გაიყვანოს.
პროგრესის პარტიის მთავარი მოწინააღმდეგე "სტუდენტური სიაა", რომელსაც ნოვი-სადელი კარდიოლოგი, ილია სრდანოვიჩი უდგას სათავეში.
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