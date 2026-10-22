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ეკონომიკა · 23 ოქტომბერი, 01:43

რა ღირს 1 კილოგრამი საქონლის ხორცი საქართველოსა და მის სამეზობლოში

აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს სამეზობლოდან 1 კილოგრამი საქონლის ხორცის ღირებულება ყველაზე მაღალი თურქეთშია. საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში 1 კგ. საქონლის ხორცის საშუალო და ასევე, მინიმალური და მაქსიმალური ღირებულება ასე გამოიყურება:

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რა ღირს 1 კილოგრამი საქონლის ხორცი საქართველოსა და მის სამეზობლოში
რა ღირს 1 კილოგრამი საქონლის ხორცი საქართველოსა და მის სამეზობლოშიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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