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საზოგადოება · 23 ოქტომბერი, 01:30

შმაგი სამხარაძე: თაღლითურ ქოლცენტრებში დასაქმებული ინგლისურის მცოდნე ახალგაზრდები ევროპელ პენსიონერებს ძარცვავენ - მაშინ როცა შეუძლიათ ეს ცოდნა გამოიყენონ საკუთარი ბებია-ბაბუებისთვის ევროპული დახმარების მოპოვებაში

ევროკავშირი საქართველოს რეგიონებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 38 მილიონ ევროს გამოყოფს. ამ ახალგაზრდებს შეეძლოთ დახმარებოდნენ საკუთარ ოჯახებს პროექტების მომზადებაში, დაფინანსების მიღებასა და მეურნეობების განვითარებაში, რათა მეტი მოსავალი მოეყვანათ და ღირსეულად ეცხოვრათ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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შმაგი სამხარაძე: თაღლითურ ქოლცენტრებში დასაქმებული ინგლისურის მცოდნე ახალგაზრდები ევროპელ პენსიონერებს ძარცვავენ - მაშინ როცა შეუძლიათ ეს ცოდნა გამოიყენონ საკუთარი ბებია-ბაბუებისთვის ევროპული დახმარების მოპოვებაში
შმაგი სამხარაძე: თაღლითურ ქოლცენტრებში დასაქმებული ინგლისურის მცოდნე ახალგაზრდები ევროპელ პენსიონერებს ძარცვავენ - მაშინ როცა შეუძლიათ ეს ცოდნა გამოიყენონ საკუთარი ბებია-ბაბუებისთვის ევროპული დახმარების მოპოვებაშიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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