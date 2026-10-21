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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 23:30

ლევან ცუცქირიძე: გულისრევის გრძნობა გამიჩნდა, როცა დავინახე სათითაოდ როგორ შემოგრიალდნენ ძვირფასი მანქანებით "ოცნების" დეპუტატები საკონსტიტუციო სასამართლოს ეზოში

გულწრფელად ვიტყვი: გულისრევის გრძნობა გამიჩნდა, როცა დავინახე სათითაოდ როგორ შემოგრიალდნენ ძვირფასი მანქანებით "ოცნების" დეპუტატები საკონსტიტუციო სასამართლოს ეზოში. იმ ქვეყანის "წარმომადგენლები", სადაც უკიდურესი სიღარიბე, გაჭირვება და უმუშევრობაა.

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ლევან ცუცქირიძე: გულისრევის გრძნობა გამიჩნდა, როცა დავინახე სათითაოდ როგორ შემოგრიალდნენ ძვირფასი მანქანებით "ოცნების" დეპუტატები საკონსტიტუციო სასამართლოს ეზოში
ლევან ცუცქირიძე: გულისრევის გრძნობა გამიჩნდა, როცა დავინახე სათითაოდ როგორ შემოგრიალდნენ ძვირფასი მანქანებით "ოცნების" დეპუტატები საკონსტიტუციო სასამართლოს ეზოშიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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