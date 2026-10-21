ლევან ცუცქირიძე: გულისრევის გრძნობა გამიჩნდა, როცა დავინახე სათითაოდ როგორ შემოგრიალდნენ ძვირფასი მანქანებით "ოცნების" დეპუტატები საკონსტიტუციო სასამართლოს ეზოში
გულწრფელად ვიტყვი: გულისრევის გრძნობა გამიჩნდა, როცა დავინახე სათითაოდ როგორ შემოგრიალდნენ ძვირფასი მანქანებით "ოცნების" დეპუტატები საკონსტიტუციო სასამართლოს ეზოში. იმ ქვეყანის "წარმომადგენლები", სადაც უკიდურესი სიღარიბე, გაჭირვება და უმუშევრობაა.
პარტია "თავისუფალი მოედნის" ლიდერი ლევან ცუცქირიძე:
დღეს არ იყო მარტივი დღე.
არა იმიტომ, რომ თბილისიდან ბათუმამდე წინა ღამის უძილო მგზავრობა დაგვჭირდა, არამედ იმიტომ, რომ ყველანი ვგრძნობდით - ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში კიდევ ერთი უმძიმესი დღე დგებოდა.
გულწრფელად ვიტყვი: გულისრევის გრძნობა გამიჩნდა, როცა დავინახე სათითაოდ როგორ შემოგრიალდნენ ძვირფასი მანქანებით "ოცნების" დეპუტატები საკონსტიტუციო სასამართლოს ეზოში. იმ ქვეყანის "წარმომადგენლები", სადაც უკიდურესი სიღარიბე, გაჭირვება და უმუშევრობაა. მათ შორის იყო გამორჩეულად უპრინციპო და მედროვე თენგიზ შარმანაშვილი - 2009 წელს იმ საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი, რომელიც ქვეყნის კონსტიტუციის სააკაშვილზე მორგებას ცდილობდა და რომელსაც, ის ყოველგვარი არგუმენტებით ამართლებდა; ახლა კი, სხვის კალთაში კომფორტულად გადაბარგებული, მისი ყოფილი კოლეგების აკრძალვას ითხოვს ისე, თითქოს თავად არ ყოფილიყო იმავე პარტიის დანიშნული ელჩი სომხეთში - ფეშქაშად იმისათვის, რომ მაშინდელი მმართველი პარტიის ინტერესების მორჩილი მსახური ყიფილიყო. მართალია, დანახვისთანავე ვუთხარი, "როგორ არ გრცხვენია იმის, რასაც აკეთებ-მეთქი," მაგრამ ერთი წამითაც არ მქონია იმის ილუზია, რომ მას სირცხვილის გრძნობა გააჩნია.
ცხადია, არც ის გამივლია გონებაში, რომ საკონსტიტიციო სასამართლოს მოსამართლეებს მართლაც აღმოაჩნდებათ საჭირო ძალა იმისათვის, რომ ისტორიაში შევიდნენ, როგორც ხალხის მმართველობის გადამრჩენლები და არა მისი დასამარების შემსრულებლები. ამის მიუხედავად, მაინც ხმამაღლა მივმართე მათ სხდომის დაწყებამდე სწორედ ამ მოწოდებით. რა თქმა უნდა, მანდატურებს მაშინვე უბრძანეს დამეტოვებინა დარბაზი, ჯერ კიდევ სხდომის ოფიციალურად დაწყებამდე - მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია ნებისმიერი სამართლიანი და ზნეობრივი რეპლიკა.
დღეს ბევრი ვისაუბრე მედიასთან. მინდა მოქალაქეებმა გაიგონ: რაც ხდება, არ არის მხოლოდ რამდენიმე პარტიის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს ყველაფერი, უპირველესად მოქალაქეობის წინააღმდეგ არის მიმართული. პარტიების აკრძალვა ნიშნავს, რომ ადამიანებს აღარ ექნებათ პოლიტიკური წარმომადგენლობა. ამის შემდეგ, უკვე ოფიციალურად იცვლება მმართველობის პირამიდა: მთავრობა ხდება ხალხის მაკონტროლებელი და არა მის სამსახურში მდგომი; არა ხალხის ნების გამტარებელი, არამედ საკუთარი ინტერესებისთვის ხალხის გამომყენებელი. ერი გადაიქცევა უუფლებო "მოსახლეობად", მოქალაქე კი მხოლოდ დროებითი ბინადარი გახდება და არა სახელმწიფოს რეალური ბატონ-პატრონი.
"თავისუფლების მოედანმა" ჯერ კიდევ ორშაბათს მოვუწოდეთ მოქალაქეებს 21 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან შეკრებისკენ. მომავალშიც გავაკეთებთ ამას, რადგანაც მაქსიმალური შესაძლებლობა მივცეთ ყველას, საკუთარი სათქმელი თქვას დიქტატურის წინააღმდეგ და საკუთარი კენჭი დადოს საერთო საქმეში. ყველა უნდა დაფიქრდეს იმ აზრის მავნებლობაზე, რომ პოლიტიკოსების ადგილი პოლიტიკურ ბრძოლაში არ არის, ან რომ პოლიტიკური პარტიები და მათი წევრობა უმრავლესობის პასუხისმგებლობის მიღმაა. სიმართლე ისაა, რომ სანამ მასობრივად არ გავწევრიანდებით პარტიებში, არც ხალხის რეალური მმართველობა გვექნება.
რას ვაპირებთ "თავისუფლების მოედანი"? ჩვენი აკრძალვა ამ სარჩელის მიზანი ახლა არ არის, მაგრამ უსამართლობას მაინც დავუპირისპირდებით, იმის მიუხედავად, ის ჩვენ პირადად გვეხება თუ არა. მსოფლიო პოლიტიკის ისტორია უამრავ მაგალითს იცნობს, როგორ ჩაგრავდნენ და ავიწროებდნენ მოქალაქეებს სხვადასხვა ჯურის დიქტატურები, რომელთა ბოლო ყველამ კარგად ვიცით. ისტორიის ამგვარი მაგალითებით ვსაზრდოობთ და ვმოქმედებთ მდაბიო, მოღალატე და ამორალური რეჟიმის წინააღმდეგ.
მოგიწოდებთ ყველას, ვისთვისაც ძვირფასია იყოს ამ ქვეყნის მოქალაქე. ხვალ თქვენი პოზიცია ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან გამოხატეთ. მთელი დღის განმავლობაში იქ ყოველთვის იქნებიან საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ჯგუფები. ხოლო ვინც ბათუმში ყოფნას ვერ ახერხებთ, მაშინ შემოგვიერთდით თბილისში, უზენაეს სასამართლოსთან, ხვალ, 8 საათზე.
გამარჯვება საქართველოს, ბრძოლა ბოლომდე!
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