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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 15:06

გია ჯაფარიძე: ასამარებენ საქართველოს სახელმწიფოს

გია ჯაფარიძე: პარტიების აკრძალვა თავისთავად ხომ პრობლემაა, მაგრამ რაც აკრძალვის საფუძველია, ეგ უფრო დიდი პრობლემაა, ასამარებენ საქართველოს სახელმწიფოს.

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გია ჯაფარიძე: ასამარებენ საქართველოს სახელმწიფოს
გია ჯაფარიძე: ასამარებენ საქართველოს სახელმწიფოსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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გია ჯაფარიძე - სიტყვებით ვერ აღვწერ იმ საშინელ პერსპექტივას, რომელიც გვემუქრება - როგორც ილია ამბობდა: გამოფხიზლდით, გვარუსებენ, ყველაფერს ვკარგავთ! მაშინ გვიან გაიღვიძა ხალხმა და გვიან გაღვიძება არ გამოგვივიდეს ახლაც, რადგან შესაძლებელია აღარაფერი არსებობდესწაიკითხე

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