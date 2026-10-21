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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 14:57

რომან გოცირიძე: პარტიების (ანუ დემოკრატიის) გაუქმება იმაზე გაცილებით დიდი უბედურებაა, ვიდრე თუნდაც ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერება

პარტიების (ანუ დემოკრატიის) გაუქმება იმაზე გაცილებით დიდი უბედურებაა, ვიდრე თუნდაც ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერება, რომელმაც ასეულ ათასობით ადამიანი გამოიყვანა ქუჩაში. იმედია, ხალხი დაინახავს იმ უზარმაზარ საფრთხეს, რასაც უქადის ქვეყანას „ოცნების“ მოღალატე რეჟიმი და საკადრის პასუხს გასცემს მას.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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რომან გოცირიძე: პარტიების (ანუ დემოკრატიის) გაუქმება იმაზე გაცილებით დიდი უბედურებაა, ვიდრე თუნდაც ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერება
რომან გოცირიძე: პარტიების (ანუ დემოკრატიის) გაუქმება იმაზე გაცილებით დიდი უბედურებაა, ვიდრე თუნდაც ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებაNEWS.GE

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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