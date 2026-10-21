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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 14:49

გიორგი ჟამერაშვილი: ამ ვიდეოში მარტივად ჩანს მოსამართლეების დამოკიდებულება მთელ ამ პროცესზე (ვიდეო)

სამოქალაქო აქტივისტი, გიორგი ჟამერაშვილი: ამ ვიდეოში მარტივად ჩანს მოსამართლეების დამოკიდებულება მთელ ამ პროცესზე. ცნობისათვის, ხატია დეკანოიძე მოსამართლეებს მიმართავს.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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