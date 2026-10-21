საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 14:49
გიორგი ჟამერაშვილი: ამ ვიდეოში მარტივად ჩანს მოსამართლეების დამოკიდებულება მთელ ამ პროცესზე (ვიდეო)
სამოქალაქო აქტივისტი, გიორგი ჟამერაშვილი: ამ ვიდეოში მარტივად ჩანს მოსამართლეების დამოკიდებულება მთელ ამ პროცესზე. ცნობისათვის, ხატია დეკანოიძე მოსამართლეებს მიმართავს.
სამოქალაქო აქტივისტი, გიორგი ჟამერაშვილი: ამ ვიდეოში მარტივად ჩანს მოსამართლეების დამოკიდებულება მთელ ამ პროცესზე. ცნობისათვის, ხატია დეკანოიძე მოსამართლეებს მიმართავს.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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