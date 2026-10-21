პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 14:42
ხატია დეკანოიძე: ოფიციალურად საქართველოს პოლიტიკური კურსი გახდა რუსეთი
ვინც ვერ ხვდება - პარტიების აკრძალვის სარჩელის მთავარი ამოცანა რუსეთის მოთხოვნების შესრულებაა.
"ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერი ხატია დეკანოიძე:
რუსეთთან უირთიერთობები უკვე ოფიციალურად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის საქმიანობის რანგში.
ოფიციალურად საქართველოს პოლიტიკური კურსი გახდა რუსეთი. ვინც ვერ ხვდება - პარტიების აკრძალვის სარჩელის მთავარი ამოცანა რუსეთის მოთხოვნების შესრულებაა.
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