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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 14:42

ხატია დეკანოიძე: ოფიციალურად საქართველოს პოლიტიკური კურსი გახდა რუსეთი

ვინც ვერ ხვდება - პარტიების აკრძალვის სარჩელის მთავარი ამოცანა რუსეთის მოთხოვნების შესრულებაა.

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ხატია დეკანოიძე: ოფიციალურად საქართველოს პოლიტიკური კურსი გახდა რუსეთი
ხატია დეკანოიძე: ოფიციალურად საქართველოს პოლიტიკური კურსი გახდა რუსეთიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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