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მსოფლიო · 20 ოქტომბერი, 23:09

ვიქტორ იუშჩენკო დონალდ ტრამპს: ვწერ უბრალოდ, როგორც ერთი ადამიანი მეორეს და როგორც ერთი პრეზიდენტი მეორეს

რუსეთს შეუძლია დაანგრიოს ჩვენი შენობები. შეუძლია ტერორი მოუწყოს ჩვენს ქალაქებს. შეუძლია დახოცოს ჩვენი ხალხი. მაგრამ მას არ შეუძლია გაანადგუროს ის ვინც ვართ. მას არ შეუძლია აიძულოს უკრაინელები შეწყვიტონ უკრაინელობა.

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ვიქტორ იუშჩენკო დონალდ ტრამპს: ვწერ უბრალოდ, როგორც ერთი ადამიანი მეორეს და როგორც ერთი პრეზიდენტი მეორეს
ვიქტორ იუშჩენკო დონალდ ტრამპს: ვწერ უბრალოდ, როგორც ერთი ადამიანი მეორეს და როგორც ერთი პრეზიდენტი მეორესNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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საფრანგეთის სენატმა დემოკრატიულ ცხოვრებაში უცხოური ჩარევის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონპროექტი მიიღო, რომელიც ონლაინ სივრცეში განზრახ და მასობრივად გავრცელებული ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის წინააღმდეგ სასამართლოს ჩარევის შესაძლებლობას ითვალისწინებს

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