ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 20 ოქტომბერი, 22:50

“დაპირისპირება რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როცა ვატო ყიფიანს მანქანის აფეთქება უნდოდა, სადაც ბავშვი იყო“

და­ვით ფე­იქ­რიშ­ვი­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ ანო ანა­ნი­აშ­ვი­ლი სა­უბ­რობს. მისი თქმით, სა­ნამ ტყუ­პი ძმე­ბის სა­კან­ში შე­ა­სახ­ლებ­დნენ ვატო ყი­ფი­ანს, ბი­ლა­ნიშ­ვილს და სხვა პა­ტიმ­რებს, სათ­ვალ­თვა­ლო კა­მე­რა მოხ­სნეს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
“დაპირისპირება რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როცა ვატო ყიფიანს მანქანის აფეთქება უნდოდა, სადაც ბავშვი იყო“
“დაპირისპირება რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როცა ვატო ყიფიანს მანქანის აფეთქება უნდოდა, სადაც ბავშვი იყო“NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
ვატო ყიფიანი უარყოფს დავით ფეიქრიშვილის ბრალდებასწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: საზოგადოება