ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 20 ოქტომბერი, 21:46

ეკა შარაშიძე: ადვოკატის განცხადებით, ვენები გადაიჭრა მისმა ძმამ, გიორგი ფეიქრიშვილმაც

პატიმარ დავით ფეიქრიშვილს ოპერაციისთვის ამზადებენ. პატიმარ დავით ფეიქრიშვილს ოპერაციისთვის ამზადებენ. „ტრავმული დაზიანებები აქვს ზემო კიდურების… არის მოტეხილობა, აღენიშნება ასევე ნაკვეთი ჭრილობები ხელებზე“, ამბობს „ვივამედის“ კლინიკური დირექტორი. ადვოკატის განცხადებით, ვენები გადაიჭრა მისმა ძმამ, გიორგი ფეიქრიშვილმაც.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ეკა შარაშიძე: ადვოკატის განცხადებით, ვენები გადაიჭრა მისმა ძმამ, გიორგი ფეიქრიშვილმაც
ეკა შარაშიძე: ადვოკატის განცხადებით, ვენები გადაიჭრა მისმა ძმამ, გიორგი ფეიქრიშვილმაცNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
"ვივამედი" კლინიკაში დავით ფეიქრიშვილის მრავლობითი დაზიანებებით შეყვანას ადასტურებსწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: საზოგადოება