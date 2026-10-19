ქეთი ქურდოვანიძე: არ ვაპირებდი ამის დაწერას, მაგრამ ...
ქეთი ქურდოვანიძე: არ ვაპირებდი ამის დაწერას, მაგრამ შემომხვდა ნიშნის მოგებითა და აღტაცებით სავსე ჩვენი თანამოაზრეების სტატუს-კომენტარები ირინა სარიშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირდბით.
ლიტერატურათმცოდნე, ჟურნალისტი ქეთი ქურდოვანიძე:
არ ვაპირებდი ამის დაწერას, მაგრამ შემომხვდა ნიშნის მოგებითა და აღტაცებით სავსე ჩვენი თანამოაზრეების სტატუს-კომენტარები ირინა სარიშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირდბით. ეს რომ პარადოქსებისა და აბსურდის ქვეყანა არ იყოს, სარიშვილი კანონიერი პრეზიდენტის დამხობისთვის უნდა იყოს უკვე გასამართლებული, მაგრამ ამ რეჟიმის მიერ 6 შვილის დედის - 63 წლის სარიშვილის დაპატიმრება ფეიზბუკსტატუსის გამო და ამით განცდილი სიხარული არის უკიდურესად ამორალური და უსინდისო ქმედება.
თუ მას დააკავებენ, შემიძლია მის შვილებს მივაქციო ყურადღება, ვიდრე ის დაუბრუნდება თავის ოჯახს
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს
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