ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 20 ოქტომბერი, 00:17

ქეთი ქურდოვანიძე: არ ვაპირებდი ამის დაწერას, მაგრამ ...

ქეთი ქურდოვანიძე: არ ვაპირებდი ამის დაწერას, მაგრამ შემომხვდა ნიშნის მოგებითა და აღტაცებით სავსე ჩვენი თანამოაზრეების სტატუს-კომენტარები ირინა სარიშვილის დაპატიმრებასთან დაკავშირდბით.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ქეთი ქურდოვანიძე: არ ვაპირებდი ამის დაწერას, მაგრამ ...
ქეთი ქურდოვანიძე: არ ვაპირებდი ამის დაწერას, მაგრამ ...NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
„აი ვინმეს რო ეთქვა 63 წლის ასაკში წვრილმანი ხულიგნობისთვის დაგიჭერენო…ჩამბარდა ოქმი“ – ირინა სარიშვილიწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

საზოგადოება ·

"საპატრიარქოს გადაწყვეტილება ლიტურგიკული წესრიგის დაცვა იყო და არა მედიის შეზღუდვა: ქარტია რადიკალური მედიის დამცველ ბიუროდ გადაიქცა - ხომ არ დადგა დრო, შეიქმნას მისი ეთიკის კომისია?!" - დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე

რუსთავი 2+3 წყარო
ყველა ამბავი: საზოგადოება