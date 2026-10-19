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მსოფლიო · 19 ოქტომბერი, 20:24

რუსეთში სიცოცხლის ხანგრძლივობის ლაბორატორია გახსნეს. პუტინის ქალიშვილი მარია ვორონცოვა ამ სფეროში გარღვევას 10–20 წელიწადში აანონსებს

მოსკოვის მართვის სკოლა „სკოლკოვოს“ ჯანდაცვის განვითარების ცენტრის ბაზაზე სიცოცხლის ხანგრძლივობის ლაბორატორია შეიქმნა. როგორც რუსული მედია წერს, იქ შეისწავლიან სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის გავლენას ჯანდაცვაზე, ბაზრებზე, შრომით საქმიანობასა და სახელმწიფო პოლიტიკაზე. მიღებული მონაცემების საფუძველზე მკვლევრები ხანდაზმული ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად მმართველობით გადაწყვეტილებებს შეიმუშავებენ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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რუსეთში სიცოცხლის ხანგრძლივობის ლაბორატორია გახსნეს. პუტინის ქალიშვილი მარია ვორონცოვა ამ სფეროში გარღვევას 10–20 წელიწადში აანონსებს
რუსეთში სიცოცხლის ხანგრძლივობის ლაბორატორია გახსნეს. პუტინის ქალიშვილი მარია ვორონცოვა ამ სფეროში გარღვევას 10–20 წელიწადში აანონსებსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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