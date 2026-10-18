მერაბ მეტრეველი: ჩამოჯექით, უნდა გაცინოთ
ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი: აფხაზეთში დიდი სკანდალია! სკანდალი აგორდა რუსულენოვანი ენციკლოპედიური გამოცემის, „შავი ზღვისპირეთის სომხები“ (Армяне Причерноморья) გამო. კონფლიქტის მთავარი მიზეზი ამ წიგნში შესული სტატია გახდა, რომელიც ეხება ეთნონიმ „აბაზას“ (Абаза).
ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი:
ჩამოჯექით, უნდა გაცინოთ.
აფხაზეთში დიდი სკანდალია!
სკანდალი აგორდა რუსულენოვანი ენციკლოპედიური გამოცემის, „შავი ზღვისპირეთის სომხები“ (Армяне Причерноморья) გამო.
კონფლიქტის მთავარი მიზეზი ამ წიგნში შესული სტატია გახდა, რომელიც ეხება ეთნონიმ „აბაზას“ (Абаза).
ამ ენციკლოპედიაში ტერმინ „აბაზას“ (რომელიც აფხაზებისა და აბაზინების საერთო ისტორიული თვითსახელწოდებაა) ავტორებმა უხამსი და შეურაცხმყოფელი განმარტება მისცეს.
კონკრეტულად, სტსტიაში ნათქვამია, რომ შავი ზღვისპირეთში მცხოვრები ჰამშენელი სომხების მეტყველებაში სიტყვა „აბაზამ“ (Абаза) დროთა განმავლობაში დაკარგა ეთნიკური მნიშვნელობა და შეიძინა ვულგარული, ეროტიკული კონოტაცია. კერძოდ, ფრაზა „ცემა აბაზასი“ (бить Абаза) მათ ჟარგონზე „მასტურბირებას“ ნიშნავს.
აფხაზი ბლოგერები სისხლს ფსამენ. ხალხი წიგნის აკრძალვას ითხოვს.
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