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საზოგადოება · 19 ოქტომბერი, 00:57

მერაბ მეტრეველი: ჩამოჯექით, უნდა გაცინოთ

ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი: აფხაზეთში დიდი სკანდალია! სკანდალი აგორდა რუსულენოვანი ენციკლოპედიური გამოცემის, „შავი ზღვისპირეთის სომხები“ (Армяне Причерноморья) გამო. კონფლიქტის მთავარი მიზეზი ამ წიგნში შესული სტატია გახდა, რომელიც ეხება ეთნონიმ „აბაზას“ (Абаза).

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მერაბ მეტრეველი: ჩამოჯექით, უნდა გაცინოთ
მერაბ მეტრეველი: ჩამოჯექით, უნდა გაცინოთNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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