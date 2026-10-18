არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი: დღეს პატრიარქმა კვირა დღე მიულოცა ერს და არც კი უხსენებია გრიგოლ ხანძთელი და მისი ბერები
ეს ერთი მხრივ გვიჩვენებს, პატიარქი და საპატრიარქოს დეკანოზები თუ როგორ პატივს სცემენ ბერებს. მეორე მხრივ, წარმოიდგინეთ, რომ დღეს ყოფილიყო მატრონას ან წმინდა სერაფიმ საროველის ხსენება, თუ რა პომპეზურობით აღნიშნავდა შიო მესამე.
არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი:
დღეს პატრიარქმა კვირა დღე მიულოცა ერს და არც კი უხსენებია გრიგოლ ხანძთელი და მისი ბერები.
ეს ერთი მხრივ გვიჩვენებს, პატიარქი და საპატრიარქოს დეკანოზები თუ როგორ პატივს სცემენ ბერებს. მეორე მხრივ, წარმოიდგინეთ, რომ დღეს ყოფილიყო მატრონას ან წმინდა სერაფიმ საროველის ხსენება, თუ რა პომპეზურობით აღნიშნავდა შიო მესამე.
ნამდვილად სავალალო დღეშია ეკლესია და მითუმეტეს ბერმონაზვნობა დეკანოზების ხელში.
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