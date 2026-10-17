საზოგადოება · 18 ოქტომბერი, 00:52
სალომე სიმონია: რა არ მინახავს, მაგრამ ასეთ დღეში ჩავარდნილი ხალხი - არასდროს (ვიდეო)
სამოქალაქო ატივისტი სალომე სიმონია: რა არ მინახავს, მაგრამ ასეთ დღეში ჩავარდნილი ხალხი - არასდროს. გაუსაძლის სუნში იდგნენ მთელი დღე, ბავშვებიანად. ბევრს კი არაფერს, სუფთა ჰაერსა და ჯანმრთელობას ითხოვენ და ამაზეც ყრუ კედელია.
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