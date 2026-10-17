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პოლიტიკა · 17 ოქტომბერი, 22:50

ხატია დეკანოიძე: მინდა გაჩვენოთ რას აპროტესტებს ხალხი ლილოში, სადაც დღეს ვიყავით (ვიდეო)

ხატია დეკანოიძე: ნაგავსაყრელის მოწყობა სავსებით შესაძლებელია ადამიანების და გარემოს მოწამვლის გარეშე. ქართულ ოცნებას არ სცალია ხალხისთვის, პარტიები უნდა აკრძალონ და ხალხი აშიმშილონ, ან ნაგავში ჩაძირონ.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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