პოლიტიკა · 17 ოქტომბერი, 22:50
ხატია დეკანოიძე: მინდა გაჩვენოთ რას აპროტესტებს ხალხი ლილოში, სადაც დღეს ვიყავით (ვიდეო)
ხატია დეკანოიძე: ნაგავსაყრელის მოწყობა სავსებით შესაძლებელია ადამიანების და გარემოს მოწამვლის გარეშე. ქართულ ოცნებას არ სცალია ხალხისთვის, პარტიები უნდა აკრძალონ და ხალხი აშიმშილონ, ან ნაგავში ჩაძირონ.
“ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე:
მინდა გაჩვენოთ რას აპროტესტებს ხალხი ლილოში, სადაც დღეს ვიყავით.
ნაგავსაყრელის მოწყობა სავსებით შესაძლებელია ადამიანების და გარემოს მოწამვლის გარეშე.
ქართულ ოცნებას არ სცალია ხალხისთვის, პარტიები უნდა აკრძალონ და ხალხი აშიმშილონ, ან ნაგავში ჩაძირონ. თვითონ ფული მოიპარონ.
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