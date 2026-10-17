პოლიტიკა · 17 ოქტომბერი, 21:02
პოლიტიკური საბჭოსა და უმრავლესობის სხდომა „ქართული ოცნების“ გორგასლის ოფისში (ვიდეო)
,,ქართული ოცნების" გორგასლის ოფისში პოლიტიკური საბჭოს სხდომა დასრულდა. შეხვედრას ესწრებოდა მმართველი პარტიის დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე, ბიძინა ივანიშვილი
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