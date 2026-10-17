ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიპოლიტიკასტატია
პოლიტიკა · 17 ოქტომბერი, 21:02

პოლიტიკური საბჭოსა და უმრავლესობის სხდომა „ქართული ოცნების“ გორგასლის ოფისში (ვიდეო)

,,ქართული ოცნების" გორგასლის ოფისში პოლიტიკური საბჭოს სხდომა დასრულდა. შეხვედრას ესწრებოდა მმართველი პარტიის დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე, ბიძინა ივანიშვილი

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
,,ზუსტად ასეთი ფარისევლური სახით ეხუტებოდა მამამისიც სააკაშვილს იმ 9 წლიან ავბედით ჟამსა” – შალვა ნათელაშვილიწაიკითხე

უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

თამარ ჩერგოლეიშვილი – სააკაშვილი რომელ შეხვედრაზე საუბრობს, არ ვიცი, რომელიმე კეთილისმსურველი თუ რამეს გვისურვებს, ეს ოპოზიციის დემოკრატიზაცია და ცრუბელადებისგან გათავისუფლებაა

პირველი არხი
ყველა ამბავი: პოლიტიკა