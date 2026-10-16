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პოლიტიკა · 16 ოქტომბერი, 19:41

ყველაფერი მართალია: ციხეში ანტისანიტარია და გაუსაძლისი პირობებია!

ყველაფერი მართალია: ციხეში ანტისანიტარია და გაუსაძლისი პირობებია! ზოგი მწერის სახელი არ ვიცოდი და ახლა გავიგე მანდ რომ ვნახე, - ამის შესახებ ათონელის სასახლესთან, 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულმა გიორგი ტალახაძემ საპატიმრო დაწესებულების დატოვებისას განაცხადა.

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ყველაფერი მართალია: ციხეში ანტისანიტარია და გაუსაძლისი პირობებია!
ყველაფერი მართალია: ციხეში ანტისანიტარია და გაუსაძლისი პირობებია!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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