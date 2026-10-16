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საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 13:02

ლალი მოროშკინა: რა მოხდება ხვალ? ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რამოდენიმე ვარიანტი

სამწუხაროდ მავანმა თანამდებობა და ნდობა ფეხქვეშ გათელა და მონეტიზაციაში "გაუშვა". ისიც ფაქტია, რომ რაღაც იმაზე უარესი ხდება, ვიდრე ზედაპირზე ჩანს. არც ის არის მოჩვენებითი, რომ ვიღაცის ხელით პრაქტიკულად ბიძინა ივანიშვილის ერთგული ჯარისკაცების და 2012-იანელების უტილიზაცია მიმდინარეობს.

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ლალი მოროშკინა: რა მოხდება ხვალ? ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რამოდენიმე ვარიანტი
ლალი მოროშკინა: რა მოხდება ხვალ? ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რამოდენიმე ვარიანტიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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საზოგადოება ·
ქეთევან ბაკარაძე - ჩორჩანას საგუშაგოზე მთავრობის წევრებმა ერთად გავიგეთ, სატელევიზიოო სივრცეში გავიგე და სიამაყის განცდა იყო, არაერთი პირი ამაყობდა, შემდეგ კი ფერი იცვალეს - იქ მოსახლეობა ამბობს, რომ არა საგუშაგო, ტერიტორია დღეს ოკუპირებული იქნებოდაწაიკითხე

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