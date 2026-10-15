საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 02:22
ქეთი მოლაშვილი: რომ შეეძლოთ ტაძრებშიც ავტომობილებით შევიდოდნენ! ორი ნაბიჯით ზედმეტის გადადგმას ნუთუ არ იმსახურებს სვეტიცხოველი (ვიდეო)
სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი მოლაშვილი: როგორ არაფერი აქვს საერთო ამ უძვირფასეს სიტყვეს და იმას, რასაც ამ კადრებში ვხედავთ... რომ შეეძლოთ ტაძრებშიც ავტომობილებით შევიდოდნენ! ორი ნაბიჯით ზედმეტის გადადგმას ნუთუ არ იმსახურებს სვეტიცხოველი!?
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