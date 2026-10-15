დეა მეტრეველი: ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა თავზე გვენგრევა, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს კრძალავენ... დავით ოქიტაშვილის მიერ ყოფილი კულტურის მინისტრის თიკა რუხაძის მხილების ამბავს განვიხილავთ
ასეთ დროს, როცა ისევ დუმილს არჩევ ქვეყანაში მიმდინარე საშიში და უაღრესად უსამართლო პროცესების მიმართ, ხვდები, რომ ყოველ დღე სახელმწიფო სულ უფრო მეტად იძირება ჭაობში და მაინც დუმილს არჩევ მოჩვენებითი და ხანმოკლე გადარჩენის და სარგებლის მიზნით, სისტემის ხელი შენც შეგეხება მტკივნეულად, უბრალოდ, შესაძლოა, მაგ დროისთვის აღარც თავისუფალი მედია დაგხვდეთ, რომ გააშუქოს თქვენი სატკივარი, აღარც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, რომ შეგეხიდოთ და აღარც არავინ, რომ ერთი-ორი მხარდამჭერი სიტყვა გაიმეტოს მაინც.
პოლიტიკოსი დეა მეტრეველი:
ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა თავზე გვენგრევა, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს კრძალავენ, უმძიმესი სოციალური ფონი გაუსაძლისს ხდის ადამიანების ყოველდღიურ არსებობას, ქვეყანა გაურკვეველი და საშიში მიმართულებით ვითარდება და, ამ დროს, გუშინ საღამოდან მოყოლებული დავით ოქიტაშვილის მიერ ყოფილი კულტურის მინისტრის თიკა რუხაძის მხილების ამბავს განვიხილავთ. აი ასეთი რეალობაა. უზომოდ სევდიანი.
ამ ამბის შეფასებას არ ვაპირებ, თუმცა აქ ერთი რამაა საგულისხმო - ისეთი წესებით გვაიძულებენ ცხოვრებას, სადაც ნებისმიერი ადამიანი, სუბიექტურად ან ობიექტურად თუ ბრალს დაგდებს, არ არსებობს თავისუფალი და მიუკერძოებელი სასამართლო თავი რომ დაიცვა... გასაწირად ხარ გადადებული. ხოდა, ეს ამბავი ყველა მოქალაქის თავს დატრიალდება და, მათ შორის, ქართული ოცნების წევრების თუ მხარდამჭერების მიმართაც, რადგანაც სისტემა "თავისიანების" მიმართ უფრო დაუნდობელია და ამის მაგალითებიც უხვად გვაქვს.
ასეთ დროს, როცა ისევ დუმილს არჩევ ქვეყანაში მიმდინარე საშიში და უაღრესად უსამართლო პროცესების მიმართ, ხვდები, რომ ყოველ დღე სახელმწიფო სულ უფრო მეტად იძირება ჭაობში და მაინც დუმილს არჩევ მოჩვენებითი და ხანმოკლე გადარჩენის და სარგებლის მიზნით, სისტემის ხელი შენც შეგეხება მტკივნეულად, უბრალოდ, შესაძლოა, მაგ დროისთვის აღარც თავისუფალი მედია დაგხვდეთ, რომ გააშუქოს თქვენი სატკივარი, აღარც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, რომ შეგეხიდოთ და აღარც არავინ, რომ ერთი-ორი მხარდამჭერი სიტყვა გაიმეტოს მაინც.
ვხვდებით ამას? ვაცნობიერებთ? სავარაუდოდ კი, თუმცა ჯერ მაინც არასაკმარისად მძაფრად.
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