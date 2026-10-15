ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

დეა მეტრეველი: ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა თავზე გვენგრევა, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს კრძალავენ... დავით ოქიტაშვილის მიერ ყოფილი კულტურის მინისტრის თიკა რუხაძის მხილების ამბავს განვიხილავთ

ასეთ დროს, როცა ისევ დუმილს არჩევ ქვეყანაში მიმდინარე საშიში და უაღრესად უსამართლო პროცესების მიმართ, ხვდები, რომ ყოველ დღე სახელმწიფო სულ უფრო მეტად იძირება ჭაობში და მაინც დუმილს არჩევ მოჩვენებითი და ხანმოკლე გადარჩენის და სარგებლის მიზნით, სისტემის ხელი შენც შეგეხება მტკივნეულად, უბრალოდ, შესაძლოა, მაგ დროისთვის აღარც თავისუფალი მედია დაგხვდეთ, რომ გააშუქოს თქვენი სატკივარი, აღარც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, რომ შეგეხიდოთ და აღარც არავინ, რომ ერთი-ორი მხარდამჭერი სიტყვა გაიმეტოს მაინც.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დეა მეტრეველი: ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა თავზე გვენგრევა, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს კრძალავენ... დავით ოქიტაშვილის მიერ ყოფილი კულტურის მინისტრის თიკა რუხაძის მხილების ამბავს განვიხილავთ
დეა მეტრეველი: ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა თავზე გვენგრევა, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს კრძალავენ... დავით ოქიტაშვილის მიერ ყოფილი კულტურის მინისტრის თიკა რუხაძის მხილების ამბავს განვიხილავთNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: საზოგადოება