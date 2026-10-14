სალომე სიმონია: მაშინ როცა ნინო წილოსანი 600 000 ლარს შვილების სწავლაში იხდის, შინდისის გმირის, ემზარ წილოსანის შვილი, სწავლის თანხას ვერ იხდის (ვიდეო)
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია: მაშინ როცა ნინო წილოსანი 600 000 ლარს შვილების სწავლაში იხდის, შინდისის გმირის, ემზარ წილოსანის შვილი, სწავლის თანხას ვერ იხდის. დასვენებაში, ბოლო 4 წელიწადში, თითქმის 100 000 ლარი.
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