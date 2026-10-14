ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

სალომე სიმონია: მაშინ როცა ნინო წილოსანი 600 000 ლარს შვილების სწავლაში იხდის, შინდისის გმირის, ემზარ წილოსანის შვილი, სწავლის თანხას ვერ იხდის (ვიდეო)

სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია: მაშინ როცა ნინო წილოსანი 600 000 ლარს შვილების სწავლაში იხდის, შინდისის გმირის, ემზარ წილოსანის შვილი, სწავლის თანხას ვერ იხდის. დასვენებაში, ბოლო 4 წელიწადში, თითქმის 100 000 ლარი.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: საზოგადოება