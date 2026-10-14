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"78 წლის პენსიონერი ვარ და თუ ვიცოცხლე ახალ წლამდე, პენსია მექნება 555 ლარი..."

2 თვის წინ ვიწექი საავადმყოფოში 3 სუტკის განმავლობაში. მოგეხსენებათ, რომ საავადმყოფოებში ავადმყოფებს აღარ კურნავენ, ვითომ გამოკვლევებს უტარებენ და სამი სუტკის მერე, როგორც ციხის კანონებია, გამოგაგდებენ ზუსტად იმ დროს, რომელ საათზეც მოთავსდი საავადმყოფოში.

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"78 წლის პენსიონერი ვარ და თუ ვიცოცხლე ახალ წლამდე, პენსია მექნება 555 ლარი..."
"78 წლის პენსიონერი ვარ და თუ ვიცოცხლე ახალ წლამდე, პენსია მექნება 555 ლარი..."NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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