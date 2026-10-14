ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

გია ხუხაშვილი: სამწუხაროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ყველაზე კარგად საქართველოში გამოსდის…

რუსეთს ესმის, რომ არჩევნების წაგების შემთხვევაში, ტრამპს აღარ ექნება იმის ფუფუნება, რომ პუტინს რევერანსები უკეთოს, რადგან ეს შესაძლოა იმპიჩმენტის პროცესის დაწყებით დასრულდეს. ამიტომ უნდა შეეცადოს, რომ სადაც ჯერ კიდევ შეუძლია, რუსეთის გავლენის სფეროში ინტეგრაციას შეუქცევადი ხასიათი მისცეს. სამწუხაროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ყველაზე კარგად საქართველოში გამოსდის…

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გია ხუხაშვილი: სამწუხაროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ყველაზე კარგად საქართველოში გამოსდის…
გია ხუხაშვილი: სამწუხაროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ყველაზე კარგად საქართველოში გამოსდის…NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: საზოგადოება