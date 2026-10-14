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თაკო ჩარკვიანი: დაოკდით, სანამ "თქვენც" არ დაიწყეთ ღარიბაშვილივით ციხიდან წერილების წერა

პარტია "კანონი და სამართლის" ლიდერი თაკო ჩარკვიანი: ღარიბაშვილ-ნ.ფოფხაძის კარტელი გავაბრაზე კორუფციონერი აგენტები ხართ თქო ვუთხარი და ახლა "პასკვილს-პასკვილზე” მიძღვნიან.

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თაკო ჩარკვიანი: დაოკდით, სანამ "თქვენც" არ დაიწყეთ ღარიბაშვილივით ციხიდან წერილების წერა
თაკო ჩარკვიანი: დაოკდით, სანამ "თქვენც" არ დაიწყეთ ღარიბაშვილივით ციხიდან წერილების წერაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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