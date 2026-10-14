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გიორგი კანდელაკი: და რა ვიცით რომ რუსთაველი, საერთოდ, გადასათხრელი იყო? ან ვინმეს რუსთაველის დატბორვა გაუგია?

შეგახსენეთ რომ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ბიუჯეტის მორიგი გაზრდა ოპოზიციის კრიტიკის მიზეზი გახდა. "ოცნების" ოპონენტები თბილისის მერიას პროექტის არასწორ დაგეგმვაში ადანაშაულებენ და დამატებითი ხარჯების დასაბუთებას ითხოვენ.

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გიორგი კანდელაკი: და რა ვიცით რომ რუსთაველი, საერთოდ, გადასათხრელი იყო? ან ვინმეს რუსთაველის დატბორვა გაუგია?
გიორგი კანდელაკი: და რა ვიცით რომ რუსთაველი, საერთოდ, გადასათხრელი იყო? ან ვინმეს რუსთაველის დატბორვა გაუგია?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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