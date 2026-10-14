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უკრაინამ რუსეთის სერვერებს დაარტყა და…ტაკერ კარლსონის პუბლიკაციების ნახვები 70%-ით შემცირდა!

თუმცა, კიდევ უფრო საინტერესო სხვა რამაა: სოციალურ ქსელ X-ში ჰეშთეგის — „Free Palestine“ („თავისუფლება პალესტინას“) — გამოყენების შემთხვევები დღეში 70 ათასიდან 35 ათასამდე შემცირდა!

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უკრაინამ რუსეთის სერვერებს დაარტყა და…ტაკერ კარლსონის პუბლიკაციების ნახვები 70%-ით შემცირდა!
უკრაინამ რუსეთის სერვერებს დაარტყა და…ტაკერ კარლსონის პუბლიკაციების ნახვები 70%-ით შემცირდა!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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