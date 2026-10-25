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ვინ როგორ აშუქებს · მსოფლიოგანახლდა 25 ოქტ., 15:16

ილონ მასკი უკრაინას Starlink-ის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს, რასაც უკრაინული მხარე უარყოფს

6 მედია · 25 ოქტ., 11:20 — 25 ოქტ., 15:16
ფოტო: ფორმულა

მოკლედ

ილონ მასკმა განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა Starlink-ის გამოყენების პირობები დაარღვიეს და სამოქალაქო სერვისი დრონებით თავდასხმითი დარტყმებისთვის გამოიყენეს. მისი თქმით, ეს ხარვეზი გასულ კვირას აღმოიფხვრა. უკრაინის მხარემ ბრალდება უარყო და აღნიშნა, რომ Starlink-ის მსგავსი დარტყმებისთვის გამოყენება ტექნიკურად და ფიზიკურად შეუძლებელია.

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ხელისუფლების მედია · აქცენტი: მასკის ბრალდებები და უკრაინული მხარის პასუხი

უკრაინელმა სამხედროებმა დაარღვიეს Starlink-ის გამოყენების პირობები და მას ადამიანების მკვლელობის მიზნით უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმითი დარტყმებისთვის იყენებდნენ.

იმედინიუსი

სამოქალაქო Starlink-ის გამოყენება უპილოტო აპარატების საშუალებით ამოცანების შესასრულებლად „ტექნიკურად შეუძლებელი“ იყო.

იმედინიუსი
ოპოზიციის მედია · აქცენტი: მასკის ბრალდებები და უკრაინული მხარის პასუხი

უკრაინის სამხედრო ძალებმა Starlink-ის მომსახურების პირობები დაარღვიეს და სისტემა დრონებით დარტყმებისთვის გამოიყენეს.

ფორმულა

უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს კომერციული Starlink-ის გამოყენება საშუალო და შორ მანძილზე დარტყმებისთვის ფიზიკურად არ შეუძლიათ.

ფორმულა

ქრონოლოგია · 6 პუბლიკაცია

  1. მასკი: უკრაინამ Starlink-ის გამოყენების პირობები დაარღვია - უკრაინაბრალდებას უარყოფსფორმულა · პირველი გააშუქა
  2. მასკმა უკრაინა Starlink-ის „თავდასხმითი“ დარტყმებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში კი უპასუხეს, რომ ეს „ტექნიკურად შეუძლებელია“იმედინიუსი · ხელისუფლების მედიიდან პირველი, 22 წთ-ის შემდეგ
  3. ილონ მასკი: „უკრაინელმა სამხედროებმა დაარღვიეს Starlink-ის გამოყენების პირობები და მას ადამიანების მკვლელობის მიზნით უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმითი დარტყმებისთვის იყენებდნენ“POSTV
  4. მასკი უკრაინას მოიერიშე დრონებით ადამიანების დასახოცად Starlink-ის გამოყენებაში ადანაშაულებსრადიო თავისუფლება
  5. ილონ მასკის განცხადებით, უკრაინამ Starlink-ის მომსახურების პირობები დაარღვია და ის შეტევითი დრონების დარტყმებისთვის გამოიყენარუსთავი 2
  6. ილონ მასკი უკრაინას Starlink-ის გამოყენების წესების დარღვევაში ადანაშაულებსალია

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