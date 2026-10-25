ილონ მასკი უკრაინას Starlink-ის პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს, რასაც უკრაინული მხარე უარყოფს
მოკლედ
ილონ მასკმა განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა Starlink-ის გამოყენების პირობები დაარღვიეს და სამოქალაქო სერვისი დრონებით თავდასხმითი დარტყმებისთვის გამოიყენეს. მისი თქმით, ეს ხარვეზი გასულ კვირას აღმოიფხვრა. უკრაინის მხარემ ბრალდება უარყო და აღნიშნა, რომ Starlink-ის მსგავსი დარტყმებისთვის გამოყენება ტექნიკურად და ფიზიკურად შეუძლებელია.AI-ის შეჯამება 6 პუბლიკაციიდან, რედაქტორის შემოწმებით
ვინ როგორ აშუქებს
„უკრაინელმა სამხედროებმა დაარღვიეს Starlink-ის გამოყენების პირობები და მას ადამიანების მკვლელობის მიზნით უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმითი დარტყმებისთვის იყენებდნენ.“იმედინიუსი
„სამოქალაქო Starlink-ის გამოყენება უპილოტო აპარატების საშუალებით ამოცანების შესასრულებლად „ტექნიკურად შეუძლებელი“ იყო.“იმედინიუსი
„უკრაინის სამხედრო ძალებმა Starlink-ის მომსახურების პირობები დაარღვიეს და სისტემა დრონებით დარტყმებისთვის გამოიყენეს.“ფორმულა
„უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს კომერციული Starlink-ის გამოყენება საშუალო და შორ მანძილზე დარტყმებისთვის ფიზიკურად არ შეუძლიათ.“ფორმულა
ქრონოლოგია · 6 პუბლიკაცია
- მასკი: უკრაინამ Starlink-ის გამოყენების პირობები დაარღვია - უკრაინაბრალდებას უარყოფსფორმულა · პირველი გააშუქა
- მასკმა უკრაინა Starlink-ის „თავდასხმითი“ დარტყმებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში კი უპასუხეს, რომ ეს „ტექნიკურად შეუძლებელია“იმედინიუსი · ხელისუფლების მედიიდან პირველი, 22 წთ-ის შემდეგ
- ილონ მასკი: „უკრაინელმა სამხედროებმა დაარღვიეს Starlink-ის გამოყენების პირობები და მას ადამიანების მკვლელობის მიზნით უპილოტო საფრენი აპარატებით თავდასხმითი დარტყმებისთვის იყენებდნენ“POSTV
- მასკი უკრაინას მოიერიშე დრონებით ადამიანების დასახოცად Starlink-ის გამოყენებაში ადანაშაულებსრადიო თავისუფლება
- ილონ მასკის განცხადებით, უკრაინამ Starlink-ის მომსახურების პირობები დაარღვია და ის შეტევითი დრონების დარტყმებისთვის გამოიყენარუსთავი 2
- ილონ მასკი უკრაინას Starlink-ის გამოყენების წესების დარღვევაში ადანაშაულებსალია
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