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ზაზა ბიბილაშვილი: პრინციპში, ეს ერთხელ უკვე თქვა ტრამპმა, ზუსტად ამ ფორმით

ტრამპ-პუტინის საწვავის გარიგებაზედ - ტრამპის მომხრეებიც კი ვერ ხსნიან, რაშია საქმე. ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ დიზელის ის რაოდენობა, რომელიც დასახელდა, ამერიკაში საწვავზე ფასს ვერ დაწევს. შესაბამისად, რაღაც სხვაში უნდა იყოს საქმეო, რაშიც ვეთანხმები.

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ზაზა ბიბილაშვილი: პრინციპში, ეს ერთხელ უკვე თქვა ტრამპმა, ზუსტად ამ ფორმით
ზაზა ბიბილაშვილი: პრინციპში, ეს ერთხელ უკვე თქვა ტრამპმა, ზუსტად ამ ფორმითNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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