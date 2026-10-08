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ლიდა მონიავა - არშემდგარი მტერი და ბავშვთა ბოლო დღეების ანგელოზი, რომლის დაპატიმრებაც რუსეთმა ვერ გაბედა

ლიდა მონიავა წლებია იმ ბავშვების გვერდით დგას, რომლებსაც ექიმებმა უკვე ვეღარაფერი დაუპირისპირეს მძიმე დაავადებასთან ბრძოლაში. ის მოსკოვის ბავშვთა ჰოსპისის, „Дом с маяком“ („სახლი შუქურასთან“), ერთ-ერთი დამფუძნებელია - ადგილი, სადაც მძიმე, განუკურნებელი დაავადებების მქონე ბავშვებსა და მათ ოჯახებს სიცოცხლის ყველაზე რთულ პერიოდში ეხმარებიან.

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ლიდა მონიავა - არშემდგარი მტერი და ბავშვთა ბოლო დღეების ანგელოზი, რომლის დაპატიმრებაც რუსეთმა ვერ გაბედა
ლიდა მონიავა - არშემდგარი მტერი და ბავშვთა ბოლო დღეების ანგელოზი, რომლის დაპატიმრებაც რუსეთმა ვერ გაბედაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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