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ლევან ცუცქირიძე: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა განაჩენი იქნება თავად "ქართული ოცნებისთვის"

პარტიების აკრძალვა ვერ გააქრობს იმ პრობლემებს, რაც ქვეყანაში ივანიშვილის პარტიის მმართველობისას შეიქმნა, ის მხოლოდ ამ პრობლემების გადაჭრის პოლიტიკურ გზას დაახშობს და კიდევ უფრო მძიმე დასასრულის გარანტია გახდება "ოცნებისთვის".

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ლევან ცუცქირიძე: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა განაჩენი იქნება თავად "ქართული ოცნებისთვის"
ლევან ცუცქირიძე: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა განაჩენი იქნება თავად "ქართული ოცნებისთვის"NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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