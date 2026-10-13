ლევან ცუცქირიძე: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა განაჩენი იქნება თავად "ქართული ოცნებისთვის"
პარტიების აკრძალვა ვერ გააქრობს იმ პრობლემებს, რაც ქვეყანაში ივანიშვილის პარტიის მმართველობისას შეიქმნა, ის მხოლოდ ამ პრობლემების გადაჭრის პოლიტიკურ გზას დაახშობს და კიდევ უფრო მძიმე დასასრულის გარანტია გახდება "ოცნებისთვის".
პარტია „თავისუფლების მოედნის“ ლიდერი, ლევან ცუცქირიძე:
პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა განაჩენი იქნება თავად "ქართული ოცნებისთვის."
პარტიების აკრძალვა ვერ გააქრობს იმ პრობლემებს, რაც ქვეყანაში ივანიშვილის პარტიის მმართველობისას შეიქმნა, ის მხოლოდ ამ პრობლემების გადაჭრის პოლიტიკურ გზას დაახშობს და კიდევ უფრო მძიმე დასასრულის გარანტია გახდება "ოცნებისთვის".
აკრძალვა ვერ გააქრობს კორუფციას, სიღარიბეს, უსამართლობას, უმუშევრობას, გაუსაძლის ფასებს, შიმშილს, ქვეყნის იზოლაციას, ოკუპაციას, ემიგრაციას, სოფლების დაცლას, ქალაქების ჩახერგვასა და დაბინძურებას, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების ნგრევას, ნარკომანიის საშინელ მასშტაბებს, ჯანდაცვის სისტემის მასშტაბურ კრიზისს, ბუნებრივი გარემოსა და ისტორიული მემკვიდრეობის განადგურებას და უამრავ სხვა პრობლემას. ეს პრობლემები დაგროვდება, გამწვავდება და გამოსავალს აუცილებლად იპოვნის, რაც არ უნდა დიდხანს ჩახერგონ მათმა მოსყიდულმა მოძალადეებმა ის მდინარე, სადაც მათი უსამართლობისგან დაგროვილი ბრაზი გროვდება და ერთიანდება.
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