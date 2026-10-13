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თუ გიყვართ ხურმა...

ის ადამიანები, რომლებიც დიეტაზე არიან და წონაში დაკლება სურთ, ხშირად თავს არიდებენ ხურმის ჭამას. ეს ხილი, რომელიც ახლა სეზონურია, უამრავი სასარგებლო თვისების მატარებელია და არაერთ ვიტამინს შეიცავს. ხურმისჭამას თავი ნამდვილად არ უნდა აარიდოთ, ვინაიდან მასში შემავალი ბოჭკოები ხელს უწყობს წონაში კლებას.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

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თუ გიყვართ ხურმა...
თუ გიყვართ ხურმა...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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